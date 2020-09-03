Звёзды в масках: в Италии открылся Венецианский кинофестиваль

Маски и социальное дистанцирование. Так в этом году открывается 77-й Венецианский кинофестиваль. Старейший в своём роде,..

Маски и социальное дистанцирование. Так в этом году открывается 77-й Венецианский кинофестиваль. Старейший в своём роде, он считается репетицией «Оскара». В этом году это первое международное мероприятие после начала пандемии.

На фоне второй волны распространения коронавируса в Италии и других странах действуют строгие правила. Так, перед приездом на небольшой остров Лидо в Венецианской лагуне, где проходит фестиваль, все гости не из Шенгенской зоны должны сделать тест на COVID-19. Такой же тест обязателен перед отъездом.

Посетителям постоянно измеряют температуру, а места в кинотеатрах можно занимать только через одно. Билеты бронируют онлайн. Ну и конечно все должны быть в масках.

В этом году вокруг красной дорожки также установили стену, чтобы не допустить большого скопления зрителей. Некоторые всё же пришли.

[Эва Нарди, посетительница]:«Я приехала сюда, всё будет прекрасно, несмотря ни на что. Я здесь, чтобы увидеть звёзд, посмотрим, кто в этом году приехал. Несмотря на то, что стена, которая нас разделяет, такая безобразная, я всё равно рада здесь быть». [Андрей Викторов, турист из России]:«Очень странно, поскольку все люди закрывают лица, нельзя ни к кому близко подходить. Странно, но хорошо, что это вообще происходит, что фестиваль не отменили в принципе».

В этом году за статуэтку «Золотого льва» будут состязаться 18 фильмов. В прошлом году был 21. В целом в фестивале участвует более 50 стран. При этом, по меньшей мере, четыре фильма приняли во внеконкурсную программу в последнюю минуту. Их сняли и смонтировали в рекордно короткие сроки после ослабления карантинных мер.

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