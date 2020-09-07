Карантинное искусство: филиппинка вырезает картины на зелёных листьях Одна молодая филиппинка, потеряв во время пандемии работу на фабрике, решила, наконец, заняться любимым делом –.. Дата загрузки: 2020-09-07

Одна молодая филиппинка, потеряв во время пандемии работу на фабрике, решила, наконец, заняться любимым делом – художественным творчеством. Однако не найдя доступных материалов, открыла для себя новый вид холста – листья деревьев. Давайте посмотрим.

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