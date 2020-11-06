Кашмирский фольклорный театр пытается выжить

Этих традиционных кашмирских представлений в индийском городе Сринагар ждали несколько месяцев. Театр не мог выступать из-за..

Этих традиционных кашмирских представлений в индийском городе Сринагар ждали несколько месяцев. Театр не мог выступать из-за карантина.

Теперь гастроли возобновились.

[житель Сринагара]:

«Театр «Баханд Патер» начал давать концерты после долгого перерыва из-за пандемии. Цель фольклорного театра – продвигать культуру Кашмира среди молодёжи, чтобы эта культура не исчезла».

«Баханд Патер» – традиционный фольклорный театр. Раньше для жителей Кашмира он был единственным способом узнать информацию о текущих событиях – театр выступал в роли своего рода СМИ.

С развитием технологий острая надобность в театре отпала, и искусство начало постепенно вымирать. Актёры всеми силами пытаются его сохранить. К тому же многие жители по-прежнему с радостью ждут таких выступлений.

[житель Сринагара]:

«Я очень хорошо себя чувствую после концерта. Артисты прекрасно потрудились. Считаю, что такие концерты надо организовывать почаще. Сейчас пандемия, но после неё нужно больше таких шоу. Артисты должны иметь возможность выступать на сцене».

Такой вид искусства понятен людям с любым уровнем образования.

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