Табуретки из масок: южнокорейский студент перерабатывает средства защиты
Южнокорейский студент-дизайнер мебели Ким превращает использованные маски для лица в табуретки. Большинство одноразовых средств защиты сделаны..
Дата загрузки: 2020-12-19
[Ким Ха Ноль, студент-дизайнер мебели]:
«Пластик можно перерабатывать, так почему бы не перерабатывать и маски для лица, сделанные из пластика? Я не понимал, почему сжигают маски. Поэтому, как мебельщик, я решил показать, что их можно перерабатывать».
В июне Ким поставил контейнер для использованных масок в учебном учреждении города Ыйван. С тех пор собрал десять тысяч средств защиты. Местная фабрика также пожертвовала более тонны бракованных масок.
Студент трое суток выдерживает использованные маски в хранилище. Потом плавит их при температуре 300 градусов Цельсия. Затем начинается процесс изготовления. На трёхногую табуретку требуется 1500 масок и три часа работы.
[Ким Ха Ноль, студент-дизайнер мебели]:
«Я расплавил маски и дождался, чтобы материал затвердел. Я использую вот эту форму и отливаю ножки, а потом собираю табуретку».
Ким сделал уже 15 табуреток. Некоторые выставлены в местной галерее.
[студент]:
«В этих табуретках заложен глубокий смысл. Если я купил бы их, думаю, они стали бы напоминанием о ситуации с коронавирусом в 2020 году. Они также напомнят нам о необходимости заботиться о природе, поскольку сделаны из переработанных масок для лица».
[студентка]:
«Я даже не представляла, что эти табуретки сделаны из масок. Мне они кажутся очень красивыми, и я хотела бы купить их для своего дома».
Впрочем, студент пока не продаёт табуретки. Он хочет создать из переработанных масок целый мебельный гарнитур. Также в его планах – найти крупную компанию-партнёра, для которой важно беречь природу.
Короткая ссылка на эту страницу: