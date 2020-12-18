Табуретки из масок: южнокорейский студент перерабатывает средства защиты

[Ким Ха Ноль, студент-дизайнер мебели]:

«Пластик можно перерабатывать, так почему бы не перерабатывать и маски для лица, сделанные из пластика? Я не понимал, почему сжигают маски. Поэтому, как мебельщик, я решил показать, что их можно перерабатывать».

Южнокорейский студент-дизайнер мебели Ким превращает использованные маски для лица в табуретки. Большинство одноразовых средств защиты сделаны из синтетического материала, в состав которого входят полипропиленовые волокна.

В июне Ким поставил контейнер для использованных масок в учебном учреждении города Ыйван. С тех пор собрал десять тысяч средств защиты. Местная фабрика также пожертвовала более тонны бракованных масок.

Студент трое суток выдерживает использованные маски в хранилище. Потом плавит их при температуре 300 градусов Цельсия. Затем начинается процесс изготовления. На трёхногую табуретку требуется 1500 масок и три часа работы.

[Ким Ха Ноль, студент-дизайнер мебели]:

«Я расплавил маски и дождался, чтобы материал затвердел. Я использую вот эту форму и отливаю ножки, а потом собираю табуретку».

Ким сделал уже 15 табуреток. Некоторые выставлены в местной галерее.

[студент]:

«В этих табуретках заложен глубокий смысл. Если я купил бы их, думаю, они стали бы напоминанием о ситуации с коронавирусом в 2020 году. Они также напомнят нам о необходимости заботиться о природе, поскольку сделаны из переработанных масок для лица». [студентка]:

«Я даже не представляла, что эти табуретки сделаны из масок. Мне они кажутся очень красивыми, и я хотела бы купить их для своего дома».

Впрочем, студент пока не продаёт табуретки. Он хочет создать из переработанных масок целый мебельный гарнитур. Также в его планах – найти крупную компанию-партнёра, для которой важно беречь природу.

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