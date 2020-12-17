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Как выглядит «дыхание» земли в лесу. Необычное видео

Как выглядит «дыхание» земли в лесу. Необычное видео
Как выглядит «дыхание» земли в лесу. Необычное видео

Брайн Натталл гулял в лесу в провинции Новая Шотландия в Канаде. Он заметил странное явление: земля то поднималась, то опускалась.

«Я подошёл к месту, где ещё росли деревья, а вокруг лес был вырублен, и заметил, что земля движется», – рассказал мужчина. Как выяснилось позже, этот процесс специалисты называют разжижением почвы, который происходит из-за вырубки деревьев. Твёрдость почвы уменьшается за счёт насыщения водой или воздухом. Во время порывов ветра воздух нагнетается в почву, поднимая корневую систему деревьев к поверхности земли, и происходят её колебания. Смотрите видео, записанное Брайном, которое набрало более девяти миллионов просмотров.

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