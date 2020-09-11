Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Норвежский законодатель Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. Он считает, что..

Норвежский законодатель Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. Он считает, что президент США заслужил награду за усилия по заключению мирного соглашения между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Это уже вторая номинация Трампа со стороны этого законодателя. В первый раз он выдвинул Трампа за его переговоры с лидером Северной Кореи.

[Кристиан Тибринг-Гедде, член парламента Норвегии]:

«Он установил пример для развития Ближнего Востока. Надеюсь, это окажет влияние на другие нации, и они присоединятся к мирному соглашению и станут частью процесса по нормализации отношений между Израилем и Ближним Востоком».

Тысячи человек по всему миру имеют право выдвигать кандидатов на соискание Нобелевской премии мира. Среди них члены парламентов и правительств, профессора университетов и лауреаты прошлых годов.

Норвежский нобелевский комитет, который каждый год выбирает победителя из нескольких сотен претендентов, номинацию Трампа пока никак не прокомментировал.

Сам Дональд Трамп сказал, что это для него важное событие. Он также посетовал, что американские СМИ мало освещают эту тему.

[Кристиан Тибринг-Гедде, член парламента Норвегии]:

«О Дональде Трампе мы слышим очень много, в том числе много негативного. И это причина, по которой в международном масштабе мало знают о его достижениях. На самом деле, он многое сделал на международной арене, и, к удивлению многих, это приносит плоды. Гглавная причина в том, что он обычно не очень дипломатичен. Наоборот, он всегда очень чётко говорит, что думает, и он стимулирует лидеров общаться друг с другом».

Кристиан Тибринг-Гедде добавил, что в этот раз номинировал Трампа также за вывод американских войск из Ирака.

[Кристиан Тибринг-Гедде, член парламента Норвегии]:

«Думаю, вы оцениваете Дональда Трампа не по его поступкам, а по его внешним проявлениям. Но если посмотреть на других нобелевских лауреатов по физике, химии, литературе или математике, то никто не рассматривает их характер. Нужно относиться к Дональду Трампу так же. Если он сделал что-то положительное для мирного процесса, то его нужно за это наградить».

Победителя Нобелевской премии мира объявят 9 октября 2021 года в Осло.

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