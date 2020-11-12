12-летняя звезда настольного тенниса: Хана Года – гордость Египта

Эта 12-летняя египтянка возглавляет рейтинг Международной федерации настольного тенниса среди юниоров. Школьница Хана Года – первый..

Эта 12-летняя египтянка возглавляет рейтинг Международной федерации настольного тенниса среди юниоров. Школьница Хана Года – первый игрок с африканского континента с такими достижениями.

В прошлом году на национальном чемпионате она победила сразу в четырёх разрядах: до 12-ти, 15-ти, 18-ти лет и даже во взрослой категории, обыграв 27-летнюю Фарах Абдельазиз – одного из пяти лучших игроков Африки в настольный теннис. Тогда Хане было 11 лет.

[Хана Года, теннисистка]:

«Все были удивлены и очень радовались за меня. Никто не ожидал, что я смогу это сделать. Люблю играть с соперниками постарше, это трудные матчи».

Девочка недавно вернулась с соревнований Международной федерации в Швеции, выиграв два из четырех матчей.

[Хайтам Хамед, тренер Ханы]:

«У Ханы уникальный характер игры. Она может сохранять изначальный темп в течение часа. Она не поддаётся усталости, потому что хочет стать чемпионкой».

Хана начала играть за свой клуб «Аль-Ахли», когда ей было четыре года. Сегодня её дом полон наград.

[Хана Года, теннисистка]:

«Это мой трофей с победы в женских соревнованиях в 2019 году. Тогда мне было 11 лет. Они были самыми сложным в моей жизни, никто не ожидал, что я выиграю». [Радва Азаб, мама Ханы]:

«Все её тренеры верили, что она сможет выиграть у более старших игроков. Мы гордимся ею».

Международная федерация настольного тенниса подчеркивает: девушка устанавливает невиданные ранее для Африки спортивные стандарты. Заветная мечта самой Ханы – золото Олимпийских игр.

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