12-летняя звезда настольного тенниса: Хана Года – гордость Египта
Эта 12-летняя египтянка возглавляет рейтинг Международной федерации настольного тенниса среди юниоров. Школьница Хана Года – первый..
Дата загрузки: 2020-11-12
В прошлом году на национальном чемпионате она победила сразу в четырёх разрядах: до 12-ти, 15-ти, 18-ти лет и даже во взрослой категории, обыграв 27-летнюю Фарах Абдельазиз – одного из пяти лучших игроков Африки в настольный теннис. Тогда Хане было 11 лет.
[Хана Года, теннисистка]:
«Все были удивлены и очень радовались за меня. Никто не ожидал, что я смогу это сделать. Люблю играть с соперниками постарше, это трудные матчи».
Девочка недавно вернулась с соревнований Международной федерации в Швеции, выиграв два из четырех матчей.
[Хайтам Хамед, тренер Ханы]:
«У Ханы уникальный характер игры. Она может сохранять изначальный темп в течение часа. Она не поддаётся усталости, потому что хочет стать чемпионкой».
Хана начала играть за свой клуб «Аль-Ахли», когда ей было четыре года. Сегодня её дом полон наград.
[Хана Года, теннисистка]:
«Это мой трофей с победы в женских соревнованиях в 2019 году. Тогда мне было 11 лет. Они были самыми сложным в моей жизни, никто не ожидал, что я выиграю».
[Радва Азаб, мама Ханы]:
«Все её тренеры верили, что она сможет выиграть у более старших игроков. Мы гордимся ею».
Международная федерация настольного тенниса подчеркивает: девушка устанавливает невиданные ранее для Африки спортивные стандарты. Заветная мечта самой Ханы – золото Олимпийских игр.
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