Мигранты на острове Лесбос после пожара не хотят селиться во временном лагере

Власти Греции пытаются убедить мигрантов на острове Лесбос поселиться во временном палаточном лагере. Около 12 тысяч человек оказались здесь без крыши над головой после пожара в лагере «Мория», который уничтожил почти все строения.

Однако люди не спешат селиться в палатки. Они остаются на улицах и требуют, чтобы им позволили отправиться на материковую часть Греции.

[Мустафа, мигрант из Афганистана]:

«Здесь, как видите, построили новый лагерь. Нас хотят переместить туда. Но там плохо. Это будет такое же адское место, как «Мория». Мне кажется, что лучше здесь, поскольку там мы как в тюрьме, выходить нельзя. А здесь лучше. Как видите, на улице оказались и инвалиды, и беременные».

Между тем, министр по делам миграции Греции призвал людей как можно скорее поселиться в лагере.

[Нотис Митарачи, министр миграционной политики Греции]:

«Мы полагаем, что в ближайшие несколько дней все переместятся в укрытие. Некоторые решили, что, если будут оставаться на улице, то смогут перебраться на материковую часть или в другие страны Евросоюза. Однако любые перемещения будут происходить постепенно и организованно. И, определённо, это будут люди из временного лагеря».

У всех, кто прибывает во временные убежища, берут анализы на новый коронавирус. Как минимум у семи человек его уже выявили. Всех заболевших поместили на карантин.

[Манос Логотетис, представитель Министерства по делам миграции Греции]:

«Здесь находятся представители главного управления органов здравоохранения. Они учитывают все случаи коронавируса. Также в лагере есть зона для изоляции. Её охраняет полиция».

Население острова Лесбос составляет 86 тысяч человек. При этом там остаётся более 12 тысяч мигрантов. Власти Греции за последние месяцы уже перевезли с острова на материк более 13 тысяч беженцев.

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