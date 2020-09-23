Разбор завалов продолжается: в Индии рухнул жилой дом

В пригороде Мумбаи продолжают разбирать завалы рухнувшего жилого дома. Ещё двоих человек удалось извлечь живыми. В..

В пригороде Мумбаи продолжают разбирать завалы рухнувшего жилого дома. Ещё двоих человек удалось извлечь живыми. В целом спасённых – более 30. Людей помогали вытаскивать местные жители.

Погибших – десятки.

[Правин Дарекар, политик]:

«К настоящему времени мы обнаружили тела 20 погибших, 16-17 человек ещё числятся пропавшими без вести».

Трёхэтажный дом в городе Бхиванди обрушился в понедельник на рассвете. В нём было 54 квартиры. Большинство жителей находились дома – собирались на работу или в школу либо ещё спали.

На месте трудятся спасатели с собаками. Работы ведутся в тяжёлых условиях. Обломки приходится разбирать вручную либо с использованием землеройного оборудования. Тяжёлую технику сюда доставить не смогли, поскольку дом находился в тесном переулке.

Почему здание рухнуло, пока непонятно. Его построили 40 лет назад.

Подобные обрушения в Индии бывают часто. Так, в прошлом месяце обвалился жилой дом в городе Махад в 165 километрах к югу от Мумбаи. Погибло более десяти человек.

Как правило, причины таких бедствий – некачественные строительные материалы, игнорирование архитектурных норм и непогода в сезон дождей.

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