Коронавирус добрался до Антарктиды

Коронавирус добрался и до Антарктиды – последнего континента, где его не было. Об этом сообщают чилийские..

[Патрисио Очоа, полковник армии Чили]:

«Из них 26 – военные и десять – гражданские сотрудники компании, которую наняли для ремонта базы».

Коронавирус добрался и до Антарктиды – последнего континента, где его не было. Об этом сообщают чилийские военные. Вирус выявили у сотрудников отдалённой исследовательской станции. На базе Бернанрдо О’Хиггинс заразилось не менее 36 человек.

Постоянно укомплектованная научно-исследовательская станция, управляемая чилийской армией, расположена недалеко от оконечности полуострова в самой северной части Антарктиды.

В армии говорят, что персонал базы уже изолировали. За заражёнными наблюдают органы здравоохранения в Магалланесе в чилийской Патагонии. Пока осложнений ни у кого нет.

[Кристиан Нуньес, исследователь]:

«Изоляция, изменение сезонного освещения могут подавлять иммунную систему. То есть нам известны несколько факторов, которые могут подавлять иммуннитет в экстремальных условиях, особенно учитывая работу, которую они там выполняют».

Исследовательские и военные станции в Антарктиде – среди самых удаленных в мире. Их несколько десятков, и в общей сложности на них работают около тысячи человек. В последние месяцы они прилагали огромные усилия, чтобы не допустить проникновения вируса – отменили туризм, сократили размах деятельности и персонал. Однако избежать инфицирования так и не удалось.

ВМС Чили также сообщили, что обнаружили три случая COVID среди 208 членов экипажа корабля, который две недели назад вернулся из района Антарктики.

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