Долина Лигьян стала одним из лучших мест на Земле для наблюдения за ночным небом

Небо, озарённое миллионами мерцающих звёзд. Именно таким захватывающим видом знаменита долина Лигьян в Италии. Эта сельская местность находится в автономной области Валле-д’Аоста на севере страны. И она как магнит притягивает тех, кто хочет сполна насладиться ночным небом.

Недавно же долина получила международное признание. Её включили в официальный список лучших мест на Земле для наблюдения за звёздами. Его составляет фонд Starlight, входящий в ЮНЕСКО.

[Джорджа Фасолино, жительница Милана]:

«Когда темнеет, я выхожу на улицу. Поскольку огней вокруг нет, то как будто погружаешься в звёздное небо. Совсем не похоже на другие места. Это единственное место, где звёзды видны так же, как в море».

В этой долине также можно заглянуть в астрономическую обсерваторию.

[Андреа Берганоцци, исследователь]:

«Диаметр объектива нашего телескопа – 81 сантиметр. Чем больше телескоп, тем больше он захватывает света, что позволяет лучше изучить космос. Если сравнивать с другими обсерваториями, у них телескопы намного больше, но небо не такое красивое. Сама природа предоставила нам преимущество».

Местные власти очень серьзёно относятся к вопросу светового загрязнения. Например, обычные фонари заменили на светодиодные и спроектировали так, чтобы свет шёл только вниз.

Пока такие есть только в долине. В будущем планируют установить подобные фонари во всей автономной области.

[Джованна Фатигусо, жительница Турина]:

«Это уникальный природный музей под открытым небом. Подобного нигде больше не увидишь. А здесь можно увидеть почти всё. Во время наблюдения за звёздами я почувствовала себя очень маленькой в этой огромной вселенной».

Короткая ссылка на эту страницу: