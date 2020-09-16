Долина Лигьян стала одним из лучших мест на Земле для наблюдения за ночным небом
Небо, озарённое миллионами мерцающих звёзд. Именно таким захватывающим видом знаменита долина Лигьян в Италии. Эта сельская..
Дата загрузки: 2020-09-16
Недавно же долина получила международное признание. Её включили в официальный список лучших мест на Земле для наблюдения за звёздами. Его составляет фонд Starlight, входящий в ЮНЕСКО.
[Джорджа Фасолино, жительница Милана]:
«Когда темнеет, я выхожу на улицу. Поскольку огней вокруг нет, то как будто погружаешься в звёздное небо. Совсем не похоже на другие места. Это единственное место, где звёзды видны так же, как в море».
В этой долине также можно заглянуть в астрономическую обсерваторию.
[Андреа Берганоцци, исследователь]:
«Диаметр объектива нашего телескопа – 81 сантиметр. Чем больше телескоп, тем больше он захватывает света, что позволяет лучше изучить космос. Если сравнивать с другими обсерваториями, у них телескопы намного больше, но небо не такое красивое. Сама природа предоставила нам преимущество».
Местные власти очень серьзёно относятся к вопросу светового загрязнения. Например, обычные фонари заменили на светодиодные и спроектировали так, чтобы свет шёл только вниз.
Пока такие есть только в долине. В будущем планируют установить подобные фонари во всей автономной области.
[Джованна Фатигусо, жительница Турина]:
«Это уникальный природный музей под открытым небом. Подобного нигде больше не увидишь. А здесь можно увидеть почти всё. Во время наблюдения за звёздами я почувствовала себя очень маленькой в этой огромной вселенной».
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