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Долина Лигьян стала одним из лучших мест на Земле для наблюдения за ночным небом

Долина Лигьян стала одним из лучших мест на Земле для наблюдения за ночным небом

Небо, озарённое миллионами мерцающих звёзд. Именно таким захватывающим видом знаменита долина Лигьян в Италии. Эта сельская..

Дата загрузки: 2020-09-16

Небо, озарённое миллионами мерцающих звёзд. Именно таким захватывающим видом знаменита долина Лигьян в Италии. Эта сельская местность находится в автономной области Валле-д’Аоста на севере страны. И она как магнит притягивает тех, кто хочет сполна насладиться ночным небом.

Недавно же долина получила международное признание. Её включили в официальный список лучших мест на Земле для наблюдения за звёздами. Его составляет фонд Starlight, входящий в ЮНЕСКО.

[Джорджа Фасолино, жительница Милана]:
«Когда темнеет, я выхожу на улицу. Поскольку огней вокруг нет, то как будто погружаешься в звёздное небо. Совсем не похоже на другие места. Это единственное место, где звёзды видны так же, как в море».

В этой долине также можно заглянуть в астрономическую обсерваторию.

[Андреа Берганоцци, исследователь]:
«Диаметр объектива нашего телескопа – 81 сантиметр. Чем больше телескоп, тем больше он захватывает света, что позволяет лучше изучить космос. Если сравнивать с другими обсерваториями, у них телескопы намного больше, но небо не такое красивое. Сама природа предоставила нам преимущество».

Местные власти очень серьзёно относятся к вопросу светового загрязнения. Например, обычные фонари заменили на светодиодные и спроектировали так, чтобы свет шёл только вниз.

Пока такие есть только в долине. В будущем планируют установить подобные фонари во всей автономной области.

[Джованна Фатигусо, жительница Турина]:
«Это уникальный природный музей под открытым небом. Подобного нигде больше не увидишь. А здесь можно увидеть почти всё. Во время наблюдения за звёздами я почувствовала себя очень маленькой в этой огромной вселенной».

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