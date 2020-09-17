Редкие белые дельфины вернулись в воды близ Гонконга

Раньше воды у побережья Гонконга были очень оживлёнными. Здесь ходили паромы, возившие пассажиров в соседний Макао...

Раньше воды у побережья Гонконга были очень оживлёнными. Здесь ходили паромы, возившие пассажиров в соседний Макао.

Однако теперь здесь необычайно тихо из-за пандемии и карантинных мер. Благодаря этому сюда вернулись индо-тихоокеанские горбатые дельфины, которых также называют китайскими.

[Линдси Портер, специалист по морской фауне]:

«Мы заметили, что после того, как в этой местности перестали ходить паромы, дельфины, которых мы не видели четыре-пять-шесть лет, вернулись в гонконгскую среду обитания».

Теперь у учёных появилась уникальная возможность изучить поведение редких дельфинов. Они делают снимки животных, которых стали встречать чаще, чем раньше.

Они также фиксируют звуки, которые издают дельфины во время общения.

Впрочем, пока исследователи говорят, что пандемия вряд ли приведёт к ощутимому увеличению популяции.

[Линдси Портер, специалист по морской фауне]:

«Иногда есть ощущение, что мы просто документируем процесс исчезновения дельфинов. Но важно, чтобы мы понимали, какой эффект человек и его деятельность оказывают на популяции дельфинов. Возможно, мы сможем использовать эти знания для спасения других видов дельфинов».

По данным Всемирного фонда природы, в дикой среде осталось около 2000 белых китайских дельфинов. Этого недостаточно для устойчивости популяции.

Впрочем, местные власти в последние годы внедрили некоторые меры для сохранения вида. Они также основали шесть морских парков, где движение судов частично ограничено.

Короткая ссылка на эту страницу: