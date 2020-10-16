Сможет ли робот заменить дельфинов в парках развлечений?

Этого дельфина, который резвится в бассейне, не отличить от настоящего. Но его кожа – это медицинский..

Этого дельфина, который резвится в бассейне, не отличить от настоящего. Но его кожа – это медицинский силикон. А под ней прячутся сложные механизмы.

Робота-дельфина создала калифорнийская технологическая компания Edge Innovations. Она уже сделала немало аниматронных машин для голливудских фильмов. Но эта разработка может перевернуть представление людей о морских парках развлечений.

[Уолт Конти, глава компании Edge Innovations]:

«В настоящее время в неволе содержится примерно 3000 дельфинов, на которых развлекательная индустрия зарабатывает несколько миллиардов долларов в год. Поэтому понятно, что дельфины интересны людям. Мы хотим предложить иной способ общения с этими животными».

Робота «научили» с точностью повторять движения дельфина. У него также реалистичная структура скелета и мышц. Длина машины – два с половиной метра, вес – 250 килограммов. В солёной воде она проработает до десяти лет.

По мнению инженеров, это изобретение поможет избежать содержания животных в неволе.

[Уолт Конти, глава компании Edge Innovations]:

«Животное было свободным, а потом его фактически поместили в ванну. Думаю, это наносит вред и психологически, и физически».

Содержание робота-дельфина обойдётся дешевле. Кроме того, аниматронную машину можно обучить трюкам.

[Роджер Хольцберг, сотрудник компании Edge Innovations]:

«Идея этого пилотного проекта в том, чтобы создать своего рода подводную «Улицу Сезам». Её персонажи помогли научить поколения детей тому, как относиться к разным аспектам жизни. Мы мечтаем достичь такого же эффекта».

Этот робот-дельфин управляется дистанционно. Скоро его оснастят камерами, датчиками и искусственным интеллектом. А разработчики уже говорят о том, что можно создавать не только искусственных дельфинов, но и огромных акул, динозавров и даже сказочных драконов.

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