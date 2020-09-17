Новый небоскрёб в Нью-Йорке: торжественное открытие, несмотря на пандемию В Нью-Йорке открыли новый небоскрёб, который расположился у Центрального вокзала. Для города это 427-метровое здание имеет.. Дата загрузки: 2020-09-17

В Нью-Йорке открыли новый небоскрёб, который расположился у Центрального вокзала. Для города это 427-метровое здание имеет большое значение, поскольку оно должно помочь Среднему Манхэттену остаться офисным кварталом.

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