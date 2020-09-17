Телеканал NTD

Новый небоскрёб в Нью-Йорке: торжественное открытие, несмотря на пандемию

Новый небоскрёб в Нью-Йорке: торжественное открытие, несмотря на пандемию

В Нью-Йорке открыли новый небоскрёб, который расположился у Центрального вокзала. Для города это 427-метровое здание имеет..

Дата загрузки: 2020-09-17

В Нью-Йорке открыли новый небоскрёб, который расположился у Центрального вокзала. Для города это 427-метровое здание имеет большое значение, поскольку оно должно помочь Среднему Манхэттену остаться офисным кварталом.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне