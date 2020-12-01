Как дельфин поцеловал собаку

Короткий видеоролик из документального фильма «Дельфины», загруженный на YouTube, просмотрели уже более восьми миллионов раз. На борту лодки в океане – двое мужчин и собаки. За лодкой следуют обученные тренерами дельфины. Одна из собак, увидев дельфинов, подходит ближе к борту.



Затем пёс протянул лапу в сторону дельфина. Неожиданно дельфин выпрыгнул из воды и поприветствовал собаку. Это выглядело как поцелуй.

Документальный фильм «Дельфины» был снят в 2000 году.