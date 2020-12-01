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Как дельфин поцеловал собаку

Как дельфин поцеловал собаку
Как дельфин поцеловал собаку

Короткий видеоролик из документального фильма «Дельфины», загруженный на YouTube, просмотрели уже более восьми миллионов раз. На борту лодки в океане – двое мужчин и собаки. За лодкой следуют обученные тренерами дельфины. Одна из собак, увидев дельфинов, подходит ближе к борту.


Затем пёс протянул лапу в сторону дельфина. Неожиданно дельфин выпрыгнул из воды и поприветствовал собаку. Это выглядело как поцелуй.
Документальный фильм «Дельфины» был снят в 2000 году.


В фильме звучит музыка Стинга, закадровый текст читает Пирс Броснан. Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший короткометражный документальный фильм.

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