Ураган «Салли» ударил по Флориде и Алабаме

Ураган «Салли» затопил улицы, выкорчевал деревья и оставил без света сотни тысяч домов на побережье американских..

Ураган «Салли» затопил улицы, выкорчевал деревья и оставил без света сотни тысяч домов на побережье американских штатов Алабама и Флорида. Сообщается об одном погибшем.

Ураган обрушился на сушу рядом с городом Мобил в Алабаме как шторм второй категории рано утром в среду. Скорость ветра достигала 165 километров в час. Днём он ослаб до тропического шторма с максимальной скоростью ветра до 113 километров в час.

[Логан Эстилл, житель города Мобил]:

«Мы спустились на первый этаж и услышали, как начали хлопать все окна в доме. Часть крыши начала отрываться, сайдинг – тоже. Всё закончилось лишь часов в 5-6 утра. Мы заснули и проснулись в 9, и тогда уже вышли наружу».

За сутки в ряде регионов побережья Мексиканского залива выпало более 46 сантиметров осадков. Ожидается ещё больше дождей. Кое-где объявлена эвакуация.

На побережье Флориды в городе Пенсакола вода поднялась на полтора метра. Повреждены дороги и мосты. Шторм повалил величественные дубы на линии электропередачи, в результате более 500 тысяч домов остались без электроэнергии.

«Салли» – 18-й шторм с именем в это году в Атлантике, а также восьмой тропический шторм и ураган, ударивший по США.

Как ожидается, ущерб от «Салли» составит от двух до трёх миллиардов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: