Александр Лукашенко закрывает границу Беларуси с Литвой и Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей. По его словам, это..

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей. По его словам, это необходимо для того, чтобы не дать начаться войне. Кроме того, Лукашенко отметил, что будет усилена государственная граница с Украиной.

С 9 августа в стране продолжаются массовые антиправительственные протесты против результатов президентских выборах. По данным ЦИК, победу в них одержал Лукашенко, обеспечив себе кресло главы государства на шестой срок. Однако оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы. Она требует перевыборов.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись и они законные».

Между тем, в Европарламенте прошли слушания по поводу ситуации в Беларуси. Законодатели большинством голосов признали результаты выборов в стране сфальсифицированными. Они также призвали ЕС ввести экономические санкции в отношении Минска.

[Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«С нашей точки зрения перевыборы под наблюдением ОБСЕ были бы лучшим решением. Но мы пока не можем связаться с властями Беларуси ни на каком уровне».

Россия и Беларусь в настоящее время проводят совместные военные учения, которые будут продолжаться до конца сентября. Лукашенко отметил, что две страны должны запланировать больше подобных мероприятий. Он также сказал, что попросил у России дополнительное оружие.

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