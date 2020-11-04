Иорданка делает глиняные печи, чтобы выпекать традиционные лепёшки
Иорданка Сабах Бани-Салман из города Аджлун своими руками делает маленькие печи и обмазывает их глиной. Этому..
Дата загрузки: 2020-11-04
[Сабах Бани-Салман, жительница Аджлуна]:
«Сколько себя помню, мама замешивала тесто и пекла лепёшки. Мы никогда не покупали их на рынке. Я привыкла к этому. Но раньше я не пекла сама. Когда я вышла замуж, мама стала приносить нам лепёшки».
Сабах решила перенять умение у мамы, когда та заболела и перестала печь. Теперь она не только кормит семью домашними лепёшками, но и зарабатывает на продаже глиняных печей.
[Сабах Бани-Салман, жительница Аджлуна]:
«Я считаю, что все должны вернуться к (традиционному способу выпечки). Когда я начала печь лепёшки дома, все соседи захотели купить у меня печки и выпекать свой хлеб. Они больше его не покупают».
Женщина делает тесто из белой муки и кладёт на него начинку из смеси трав и семян кунжута. Такие лепёшки с древних времён делают в иорданском регионе Табун. Сабах часто угощает ими родственников.
[Култум Хататбех, родственница женщины]:
«Мы знаем, что она использует органическую муку, и знаем, что это отличная домашняя еда».
У иорданки также появился ещё один способ заработка. Она принимает в доме туристические группы и рассказывает им историю традиционных глиняных печей, а потом угощает домашними лепёшками.
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