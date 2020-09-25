Электросамокаты наводняют Рим, но реакция на них – неоднозначная

Манёвренные и удобные. Электросамокаты становятся привычным транспортом в центральном районе Рима, поскольку люди пытаются избежать переполненного общественного транспорта в условиях пандемии.

Власти города выдали лицензии восьми компаниям, включая Lime и Bird, пытаясь продвигать экологичную микромобильность. Теперь в городе имеется 6000 прокатных самокатов. В ближайшее время появятся ещё тысячи.

Впрочем, растёт и количество жалоб на такой транспорт. Согласно правилам, на электросамокатах нельзя ездить по тротуарам. Также они не могут ездить быстрее 24 километров в час по дорогам и быстрее шести километров в час по широким пешеходным зонам. Однако эти правила нередко нарушают.

[жительница Рима]:

«Они постоянно везде снуют в разных направлениях, часто едут против движения. Кто-то проверяет, есть ли у них водительские права? Иногда они подвергают опасности свою жизнь, и в итоге и всех остальных. К счастью пока никаких аварий с моим участием не случалось, но они нарушают основные правила дорожного движения».

Компания Bird поставила в Рим около 2500 самокатов. Она говорит, что у неё есть сотрудники, которые собирают плохо припаркованные самокаты и реагируют на нарушения.

[Кристина Донофрио, менеджер Bird в Италии]:

«Мы тесно сотрудничаем с городскими властями, чтобы находить тех, кто ездит по тротуарам, кто ездит по два или паркует самокаты в неположенных местах. Кроме того, у нас есть приложение, которое каждый житель города может загрузить и сообщать нам место, где самокат припаркован неправильно, или что кто-то ездит не по правилам. Мы можем отреагировать в течение 15 минут».

В целом электросамокаты принимают в Европе не всегда радушно. Так, в Мадриде в 2018 году их запретили. А в Париже и Лондоне предусмотрены большие штрафы, если заехать на этом транспорте в некоторые запрещённые зоны.

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