Колониальные платья Тасмании: какие секреты они хранят Какие загадки скрывают сотни старинных платьев и костюмов Тасмании из коллекции Национального доверительного фонда Австралии? Ответ.. Дата загрузки: 2020-09-28

Какие загадки скрывают сотни старинных платьев и костюмов Тасмании из коллекции Национального доверительного фонда Австралии? Ответ на этот вопрос решили дать в ходе исследовательского проекта, в ходе которого хотят узнать истории, стоящие за предметами одежды.

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