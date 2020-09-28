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Колониальные платья Тасмании: какие секреты они хранят

Колониальные платья Тасмании: какие секреты они хранят

Какие загадки скрывают сотни старинных платьев и костюмов Тасмании из коллекции Национального доверительного фонда Австралии? Ответ..

Дата загрузки: 2020-09-28

Какие загадки скрывают сотни старинных платьев и костюмов Тасмании из коллекции Национального доверительного фонда Австралии? Ответ на этот вопрос решили дать в ходе исследовательского проекта, в ходе которого хотят узнать истории, стоящие за предметами одежды.
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