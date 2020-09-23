Британский премьер призывает нацию соблюдать правила защиты от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в парламенте о новых ограничениях в связи со второй волной эпидемии..

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в парламенте о новых ограничениях в связи со второй волной эпидемии коронавируса. В основном, они касаются Англии, поскольку власти Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии сами решают, какие принимать меры.

За последние сутки в Великобритании выявили почти 5000 новых случаев COVID-19 и в предыдущие дни также регистрировали по три-четыре тысячи случаев заражения. По мнению медиков и учёных, если вирус продолжит распространяться в таком темпе, то к середине октября за сутки будет заражаться 50 тысяч человек.

Рестораны и бары должны закрываться в десять вечера. Сотрудники магазинов и заведений общепита должны быть в масках. Нельзя собираться группами больше шести человек. Нарушителей правил ждут штрафы размером до десяти тысяч фунтов.

Новые ограничения могут продлиться до полугода. Несколько недель назад Джонсон призывал людей возвращаться на работу, но теперь рекомендует по возможности работать дистанционно. Однако учащиеся продолжат ходить в школы и университеты.

Премьер также обратился к нации с просьбой соблюдать ограничения, чтобы не пришлось их ужесточать.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Хотя подавляющее большинство соблюдает правила, но было слишком много нарушений, открылось слишком много возможностей для нашего невидимого врага проскользнуть незамеченным. Вирус снова начал очень быстро распространяться. Заражённых и госпитализированных становится больше».

Джонсон также сказал, что при необходимости на улицы выйдет больше полицейских. Кроме того, на помощь могут призвать армию.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Тем, кто говорит, что нам не нужны ограничения и надо предоставить людям право самим выбирать, я скажу, что это не может быть личным делом. Трагическая реальность времён коронавируса такова, что ваш лёгкий кашель может стать похоронным звоном для кого-то другого».

В Великобритании в общей сложности зарегистрировано более 400 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти 42 тысячи человек – это больше, чем в других странах Европы.

Короткая ссылка на эту страницу: