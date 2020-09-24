В Чехии возвращают ограничения из-за быстрого распространения COVID-19

В июне сотни чехов праздновали в Праге победу над эпидемией коронавируса. А сейчас власти страны возвращают..

В июне сотни чехов праздновали в Праге победу над эпидемией коронавируса. А сейчас власти страны возвращают некоторые ограничения. С начала сентября в Чехии COVID-19 стал распространятся быстрее.

На прошлой неделе за день выявили более 3000 заражённых, что стало рекордным суточным показателем за всё время эпидемии в стране. За последние семь дней зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев коронавируса. Также в сентябре в больницах стало втрое больше пациентов с COVID-19.

В университетской клинике Праги отделение интенсивной терапии заполнено на 70%. Заведующий отделением говорит, что медучреждения готовы к эпидемии, как и весной.

[Мартин Балик, заведующий отделением интенсивной терапии]:

«Сейчас по всей стране есть несколько сотен пациентов, которым требуется стационарное лечение, возможно, их около 400. Также на одиннадцать миллионов жителей приходится примерно 90 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ».

Но врача беспокоит то, что школы в стране закрываются.

[Мартин Балик, заведующий отделением интенсивной терапии]:

«Если три медсестры утром не приходят на работу из-за того, что их дети остались дома, то одну койку в отделении интенсивной терапии некому обслуживать».

Власти Чехии снова ввели ношение масок, которых летом уже почти никто не надевал. Нужно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и дезинфицировать руки. Кафе и рестораны должны закрываться в 22:00. При этом люди стали меньше посещать развлекательные заведения уже в августе.

[сотрудник кафе]:

«Даже до (новых ограничений) посетителей было меньше, чем обычно в это время года. Это отражает настроение в обществе. С конца августа – начала сентября гостей стало ещё меньше».

В Чехии коронавирусом заразились более 55 тысяч человек, выздоровели почти 27 тысяч, умерли 555.

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