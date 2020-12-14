Какой сюрприз сделал отец для дочери

Кайла мечтала о блестящем бальном платье для школьного вечера. Но то, что ей нравилось, было слишком дорогим и не по карману родителям. Девушка решила устроиться на подработку, чтобы заработать на платье.

Накопив нужную сумму, Кайла пошла в магазин за платьем, но его уже кто-то купил. Девушка очень расстроилась.