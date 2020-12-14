Какой сюрприз сделал отец для дочери

Кайла мечтала о блестящем бальном платье для школьного вечера. Но то, что ей нравилось, было слишком дорогим и не по карману родителям. Девушка решила устроиться на подработку, чтобы заработать на платье.
Накопив нужную сумму, Кайла пошла в магазин за платьем, но его уже кто-то купил. Девушка очень расстроилась.
Джереми, отец Кайлы, знал о мечте дочери. Оказалось, что платье купил именно он, собрав нужную сумму, несмотря на финансовые трудности. В рождественское утро он позвал в комнату двух дочерей, чтобы сделать сюрприз обеим. Как Кайла отнеслась к подарку отца, смотрите видео.
Отец снял видео и разместил в соцсетях. Один из пользователей написал: «Хотелось бы выразить уважение родителям, которые учат детей упорно трудиться ради своей цели и быть благодарными за щедрость и понимание».