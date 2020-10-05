Уральские пенсионеры украшают дом фресками из бутылочных крышек

Этот деревянный дом видно издалека. Красочные фрески – результат кропотливого труда. При ближайшем рассмотрении видно: они..

Этот деревянный дом видно издалека. Красочные фрески – результат кропотливого труда. При ближайшем рассмотрении видно: они состоят из сотен пластиковых крышек.

То, что могло стать горой мусора, превратилось в сказочные сюжеты. А началось всё 18 лет назад, когда выйдя на пенсию, хозяева задумали ремонт.

[Светлана Кузеванова, мастерица]:

«Покупать этот сайдинг, материал, которым все дома обитые. И вот у меня мысль запала: «Саша, давай пробкам обобьем его. Фанеру купим. Фанерой, пробкой. Всё же немного своеобразно будет и хорошо»».

Причудливые картины украшают фасад, дополняя старинные наличники. Сама деревня Боярка имеет древнюю историю. Основана староверами в 60-х годах XVII столетия.

75-летняя Светлана Николаевна – рукодельница со стажем. С детства занимается вышиванием и лоскутным шитьём. Не удивительно, что основа этих композиций – схемы для вышивания крестиком.

[Светлана Кузеванова, мастерица]:

«Книги и журналы, где вышивка есть крестом какая подходит, ту подбираю и делаю оттуда. Где-то даже приходится соединить. Как тут: сверху котик, внизу рыбка плавает. Соединяешь и делаешь».

Одна из первых работ – композиция с мотогонщиками. Это второе семейное увлечение. Сама Светлана Николаевна водит мотоцикл с 16 лет.

А вот самая свежая работа: барышни в старинных платьях. Они украшают ворота – последнее свободное место во дворе.

Картины требуют кропотливого труда: разобрать сотни крышек по цветам, каждую вымыть и поставить на нужное место. На композицию площадью в один квадратный метр уходит 675 крышек и месяц работы.

[Светлана Кузеванова, мастерица]:

«Завязываю конец лески на узелок и собираю пробки. Собрала 25 штук, здесь развернулась, пошла дальше. Сколько надо».

Супруг Александр помогает не словом, а делом: просверливает отверстия. За 15 лет через его руки прошло около 130 тысяч крышек.

[Александр Кузеванов, муж мастерицы]:

«Каждую пробку нужно просверлить четыре раза. Четыре отверстия. Вот у меня такое приспособление. Насаживаю и каждую прикручиваю сюда».

Материал помогают собирать друзья и соседи. Часто незнакомцы оставляют подарки у ворот.

[Светлана Кузеванова, мастерица]:

«Утром встали. 1800 (специально пересчитали) пробок лежит. Мешок пробок лежит около ворот. Это, конечно, радость. Сейчас на эту стену нам как раз хватит этих пробок. Не знаем даже (кто оставил). Будете говорить людям, хотим передать всем большое спасибо».

То, что место для картин заканчивается, – не беда. С новыми силами супруги начнут обновлять старые работы, выгоревшие на солнце.

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