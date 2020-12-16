Компьютеры с отслеживанием глаз помогают общаться детям-инвалидам в Омске

Жительница Омска Александра и её трёхлетний сын Демид общаются с помощью специального компьютера. Он оснащён системой айтрекинга – отслеживания глаз. У мальчика церебральный паралич, и он не говорит. Компьютер помогает ему обучаться.

[Александра Прохоренко, жительница Омска]:

«У Демида тяжёлое физическое состояние, он играть не может, руками что-то делать. А тут у него появилась возможность именно играть. Он узнал, что такое игры, и эмоции от этого совершенно другие».

До пандемии дети с двигательными нарушениями дважды в неделю посещали центр, где с ними занимались специалисты. Сейчас такой возможности нет, поэтому в ноябре центр «Наши дети» запустил новый проект. Компьютеры с айтрекерами получили семь семей.

Обучение начинается с игр. В процессе ребёнок понимает, что взгляд в определённую точку даёт определённый результат. Например, он смотрит на карточку, а компьютер озвучивает то, что на ней изображено. Постепенно дети заучивают слова и потом могут составлять целые предложения.

[Светлана Перевалушко, руководитель центра «Наши дети»]:

«Такие компьютеры открывают новые возможности детям с двигательными ограничениями, которые закованы в своём теле и ещё и не могут разговаривать. Они не могут никому объяснить, что они хотят. А тут получается, что компьютер даёт им эти возможности. Компьютер озвучивает то, что хочет ребёнок».

Когда ребёнок освоит компьютер с айтрекингом, начинается онлайн-обучение. После каждого занятия родители обсуждают успехи сына или дочери с преподавателем.

[Александра Прохоренко, жительница Омска]:

«Раньше я понимала его на интуитивном уровне, а сейчас у нас появилась возможность сесть с ним, пообщаться. Я спрошу, как у него дела, как самочувствие, во что он хочет играть, в какие игры, какую книжку почитать. То есть стало намного больше возможностей общения».

Проект профинансировало правительство страны. Каждый компьютер стоит 230 тысяч рублей. Программа продлится до мая будущего года. После этого компьютеры останутся в семьях, которые их получили. Также родители смогут и дальше получать бесплатные консультации специалистов.

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