На британской ферме предлагают попробовать самые острые перцы на планете
Любителей остренького приглашают на дегустацию на ферме в британском Бедфорде. Здесь можно попробовать разные сорта жгучих..
Дата загрузки: 2020-10-06
Сьюзан выбрала перец «Шоколадный хабанеро» – один из самых острых в мире. Его жгучесть составляет 425 тысяч единиц по шкале Сковилла.[Сьюзан Смит, участница дегустации]:
«Прямо сейчас он попал мне в горло. Ох. Он очень, очень жгучий. Очень горячий «шоколад»».
Джон – постоянный участник фестивалей жгучих перцев. Он пробует сорт «Каролинский жнец». Его острота – от одного до двух миллионов единиц по шкале Сковилла. Семь лет назад этот сорт занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый острый в мире.[Джон Дуди, участник дегустации]:
«У меня всё онемело. Одна из причин, почему я его пробую – прилив эндорфинов. Этот сорт оказался очень жгучим, и у меня уже всё горит. Видите, как я сильно потею?»
Все эти перцы уже 20 лет выращивает Шон Плам. На его ферме тысячи растений.[Шон Плам, фермер]:
«Их легче выращивать, чем томаты. Ключевое – это длинный световой день во время нашего лета. Поэтому перцы растут хорошо. Световой день продолжается почти 17 часов, поэтому, если посадить перец рано, то к концу сезона можно вырастить много плодов».
Фермер проводит семинары и экскурсии по теплицам с дегустацией овощей.[Шон Плам, фермер]:
«Я вовсе не хочу, чтобы люди страдали от остроты. Для меня важно, чтобы они оценили его и поняли, что у перцев вкусы разные. Именно это я пытаюсь подчеркнуть, но людям нравится потом говорить, что они попробовали самый острый перец на планете».
При ферме работает магазин. Здесь можно купить различные соусы с добавлением острого перца. Заказы можно оформить и онлайн.
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