Несмотря на опасность, женский баскетбол набирает популярность в Сомали

Женский баскетбол в Сомали. Эти девушки рискуют многим за такие спортивные игры. Обычно они не только..

Женский баскетбол в Сомали. Эти девушки рискуют многим за такие спортивные игры. Обычно они не только сталкиваются с непониманием родственников, но и могут стать мишенью для нападения со стороны радикальных исламистских боевиков. Те считают, что женщинам нельзя заниматься спортом публично.

Фардуса одна из тех, кто решился играть в баскетбол несмотря ни на что.

[Фардуса Омар Ахмед, спортсменка]:

«Мы не можем открыто сказать, что собираемся на тренировку. Мы складываем нашу спортивную форму и обувь в школьные сумки и делаем вид, что собираемся в школу или университет».

Чтобы скрыться от посторонних глаз, женщины играют только за высоким бетонным забором. У них три тренера. Один из них – Насра Мохамед Мохамуд. Она начала играть в баскетбол 30 лет назад, ещё до гражданской войны.

Недавно Насра вернулась к спорту, чтобы помочь жителям бедных районов Сомали. Для многих баскетбол стал альтернативой алкоголю, наркотикам и уличному насилию.

[Насра Мохамед Мохамуд, тренер]:

«Мальчиков и девочек тянуло к наркотикам, и они нюхали клей, поэтому мы решили занять их, организовали для них игры. Я люблю девочек и хочу развивать женщин в спорте, это моё хобби».

Некоторые её подопечные уже вошли в Национальную сборную или разные команды по всей стране, некоторые уехали за границу.

При этом баскетбольный клуб не получает никакого финансирования. Тренеры за свои деньги организовывают состязания и покупают призовые кубки. Но они не унывают и мечтают создать женские команды по всей стране.

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