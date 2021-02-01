Парикмахеры во время «локдауна» осваивают интернет-пространство

После года «локдаунов», карантинов и очень ограниченных возможностей посетить парикмахера люди всё больше ищут вдохновение в..

После года «локдаунов», карантинов и очень ограниченных возможностей посетить парикмахера люди всё больше ищут вдохновение в интернете. В свою очередь салоны красоты пытаются удовлетворить растущий спрос на онлайн-обучение.

Этот салон в центре Лондона закрыт, поскольку в Великобритании продолжается третий «локдаун». Впрочем, он по-прежнему активно загружает видеоролики для своих клиентов.

Канал с видеоконтентом владелец салона ведёт уже около десяти лет. Однако если раньше в роликах в основном обучали, как делать определённые укладки, то теперь клиентов интересует намного больше аспектов.

[Майкл Ван Кларк, владелец салона красоты]:

«Это не только советы, как уложить волосы, но также – как их мыть, как красить волосы дома. Последний вопрос стал популярным ещё во время первого «локдауна»».

Салон также проводит онлайн-консультации в режиме реального времени.

[Майкл Ван Кларк, владелец салона красоты]:

«Некоторым клиентам нужна поддержка в ходе всего процесса окрашивания. И если им это необходимо, мы им помогаем. Специалист шаг за шагом показывает, как наносить краску».

Более того, салон теперь продаёт продукцию через интернет, проводя демонстрации по использованию средств во время видеозвонков. Эти товары отправляют уже в четыре страны.

В то время как многие на карантине беспокоятся из-за секущихся кончиков и проступающей седины, парикмахер считает, что «локдаун» – это время, когда можно оздоровить волосы.

[Майкл Ван Кларк, владелец салона красоты]:

«Уже не нужно делать так много манипуляций. Возможно, стоит сушить волосы не самым горячим воздухом, чтобы их не повреждать. Люди также меньше выходят из дома, поэтому волосы не подвергаются воздействию ультрафиолета, хлорированной и морской воды».

Стилисты рекомендуют как минимум раз в неделю делать маски для волос, а также не забывать, что карантин – это лучшее время для экспериментов.

Короткая ссылка на эту страницу: