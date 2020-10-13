Город-призрак: что стало с израильским курортом из-за повторного карантина

Пустынные пляжи, тёмные окна отелей и закрытые рестораны. Курортный город Эйлат на Красном море в Израиле..

Пустынные пляжи, тёмные окна отелей и закрытые рестораны. Курортный город Эйлат на Красном море в Израиле второй раз за год превратился в город-призрак. Правительство страны в сентябре ввело повторный карантин из-за новой вспышки коронавируса, и туристическая индустрия встала.

[Меир Ицхак Галеви, мэр Эйлата]:

«Город Эйлат однажды уже пострадал из-за карантина. Уровень безработицы достиг 75%».

От туризма зависят примерно 80% жителей Эйлата. При этом до пандемии уровень безработицы не превышал 3%.

[Бенни Битон, владелец прогулочной лодки]:

«Мы полностью зависим от туристов, будь то израильские или иностранные путешественники. В августе было относительно много израильских приезжих. Мы надеемся, что они вскоре вернутся». [Игаль Зохар, таксист]:

«Как водитель такси, могу сказать, что и во время первого и во время второго карантина мы видим город-призрак. Здесь пусто. И я не приношу домой ни копейки».

Первый карантин действовал в Израиле с марта по май. Тогда страна успешно справилась с эпидемией. Но в конце июня число новых случаев COVID-19 начало резко расти. 18 сентября власти на три недели ввели режим строгой изоляции с возможностью продления.

Общее число заражённых в стране – более 290 тысяч, умерло почти 2000 человек.

В Эйлате после первой изоляции разорилось 900 предприятий, а уровень безработицы повысился до 30%. Мэр города уже предложил впускать в город туристов, которые сдали тесты на коронавирус и получили отрицательный результат.

Короткая ссылка на эту страницу: