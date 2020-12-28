Взрыв в Рождество в Нэшвилле: установлена личность организатора

[Дон Кокран, прокурор]:

«Мы пришли к выводу, что человек, взорвавший бомбу, – это Энтони Уорнер. Он присутствовал при взрыве и погиб. Это заключение основано на данных судебной экспертизы, включая анализ ДНК».

Полиция установила личность погибшего в рождественское утро при взрыве в американском городе Нэшвилл. Останки мужчины нашли рядом с местом инцидента. Его подозревают в организации взрыва.

Мощный взрыв в центре Нэшвилла в штате Теннесси произошёл рано утром. Пострадали три человека. Также повреждено много домов, в том числе и здание телекоммуникационной компании At&T, нарушена работа сотовой и наземной связи.

Правоохранители ничего не знают о мотивах 63-летнего Уорнера. Известно только, что незадолго до происшествия из жилого автофургона доносилось предупреждение о взрыве и необходимости эвакуации. При этом, по мнению полиции, подозреваемый действовал один.

[Дуг Корнески, специальный агент ФБР]:

«Мы по-прежнему ищем зацепки, но пока нет никаких признаков того, что в этом замешаны другие люди. Мы просмотрели многочасовые видеозаписи с камер наблюдения, которые также окружали жилой автофургон, но не видели рядом с ним никаких других людей».

До инцидента Энтони Уорнер не попадал в поле зрения полиции. Известно, что он работал в сфере информационных технологий и разбирался в системах сигнализации.

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