В Хорватии – второе за два дня землетрясение, есть жертвы

В Хорватии произошло второе за два дня землетрясение – магнитудой 6,2. Оно стало самым сильным для..

В Хорватии произошло второе за два дня землетрясение – магнитудой 6,2. Оно стало самым сильным для страны за всю историю наблюдений. Первое было силой 5,2 балла.

На этот раз есть человеческие жертвы. Сообщается не менее чем о семи погибших. Более 20 человек получили телесные повреждения.

Сильно пострадала центральная часть страны.

[Дамир Трут, офицер службы гражданской защиты]:«Повреждения действительно значительные, можно сказать – катастрофические. Много материальных потерь. К сожалению, мы также потеряли несколько жизней. Пользуясь случаем, выражаю свои соболезнования».

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров в районе города Петринья в 50 километрах от столицы Загреб.

В Петриньи разбирают завалы. На помощь спасателям направили военных.

[жительница Петриньи]:«Это просто ужасно. Я была с ребёнком в квартире. Началась небольшая тряска. Я думала, она успокоится, но в итоге на нас упал шкаф. К счастью, ребёнок был на мне. Я спихнула шкаф и попыталась выбраться через дверь. В коридоре всё было перевёрнуто, ужас… Я еле-еле пробралась через всё это, и оказалось, что дверь застряла. Мне еле удалось выбраться из квартиры, я выбежала босиком». [житель Петриньи]:«Здание полностью разрушено – стены рухнули, котёл упал, не осталось ничего целого. Там теперь просто невозможно жить… Но в тот момент меня волновало только то, как нам выбраться оттуда живыми – моей жене, мне самому и детям».

В Петринье и в Сисаке военные эвакуируют постояльцев домов престарелых и пациентов больниц. Для этого используют вертолеты.

Подземные толчки ощущались и в Загребе, и – даже в столице Австрии Вене. А в соседней Словении на всякий случай приостановили работу единственной атомной электростанции.

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