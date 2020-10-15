Слишком много тюленей: рыбаки в заливе Кейп-Код в США недовольны

У берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США длинномордые тюлени уже давно стали привычным зрелищем. Почти полвека..

У берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США длинномордые тюлени уже давно стали привычным зрелищем. Почти полвека они находятся под защитой государства и беспрепятственно размножаются.

В 60-х годах XIX столетия в водах Северо-Западной Атлантики насчитывалось всего 27 тысяч этих животных. Теперь популяция выросла до полумиллиона. Защитники животных и учёные говорят, что тюлени приносят пользу другим морским обитателям.

[Андреа Богомольни, зоолог]:

«Мы знаем, что они едят хищную рыбу, которая поедает другие виды. Например, тюлени питаются хеком, а тот в большом количестве пожирает треску и её мальков. Поэтому некоторые пострадавшие популяции могут восстановиться».

А туристы с удовольствием любуются тюленями.

[туристка]:

«Так приятно видеть тюленей в их естественной среде обитания – в океане, а не в аквариуме или зоопарке». [Питер Спалт, экскурсовод]:

«Мы работаем уже 12 лет, и вначале было намного тяжелее найти тюленей. А теперь, кажется, они повсюду».

Однако многие местные жители и даже власти недовольны тем, что животные так расплодились. Они считают, что из-за них стали чаще приплывать акулы. А рыболовы говорят, что тюлени угрожают их промыслу и лишают заработка.

[Ник Муто, рыболов]:

«Мы соблюдаем нормы и ловим в ограниченных объёмах, чтобы популяции рыбы могли восстановиться. Но теперь мы конкурируем с тюленями за тот же ресурс. При этом их никто не ограничивает».

Рыбаки также жалуются, что тюлени, видя лёгкую добычу, разрывают сети с рыбой. Они просят найти способ контролировать размножение этих животных или даже отстреливать их. Однако зоозащитники считают такие меры бесполезными.

[Шэрон Янг, зоозащитница]:

«Даже если убить десять тысяч тюленей, то останется ещё больше 100 тысяч. Они обнаружат, что эта акватория опустела, и здесь есть еда. Тогда они мигрируют в эти воды. Уничтожение животных не решит проблемы».

Подобная ситуация возникала также во Флориде, Калифорнии и других местах. Однако там люди смогли адаптироваться.

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