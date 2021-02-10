Кыргызские туристы катаются на самодельных санках по высокогорному озеру

Замёрзшее озеро Ара-Коль в Кыргызстане превратилось в зимний парк развлечений. Кто-то катается на санках, а кто-то..

Замёрзшее озеро Ара-Коль в Кыргызстане превратилось в зимний парк развлечений. Кто-то катается на санках, а кто-то – на коньках. Сюда приезжают сотни туристов из разных уголков страны.

[турист из Бишкека]:

«Приехали из Бишкека посмотреть на озеро, потому что в Интернете видели много фотографий красивых и то, что здесь катаются на коньках, и хорошо время проводят».

Живописное озеро образовано тающим ледником. Оно расположено на высоте 3500 метров над уровнем моря. В последнее время Ара-Коль пользуется большой популярностью среди жителей Кыргызстана.

[туристка из Бишкека]:

«Мы часто хотим путешествовать, но не видели чего-то в нашей стране. Люди приезжают из разных стран, чтобы на это посмотреть. А мы живём в Кыргызстане, и этого всего не видели. Поэтому классно, что сейчас так можно приехать».

От Бишкека до Ара-Коля примерно 230 километров. Столичные туркомпании в выходные дни организуют поездки на автобусах. Наплыв путешественников радует местных жителей. Они зарабатывают на прокате санок и коньков, катают туристов на лошадях, продают горячие напитки и еду.

[Кенжебек Чокморов, торговец]:

«Мы поставили палатку, чтобы наши гости могли попить горячего чаю. Там работают моя жена и наш сосед. Мы также сдаём напрокат два десятка санок, которые я сделал сам. Прошлой зимой мы жили только на доход от проката».

Сезон зимних развлечений на Ара-Коле сейчас в самом разгаре.

[Тунукбек Токтомушев, глава администрации]:

«Толщина льда – 50 сантиметров, он крепкий. Из-за течения реки Кара-Саз уже в конце февраля лёд начнёт снизу подтаивать. Речные воды теплее и ускоряют таяние льда».

Толщину льда периодически измеряют. Когда он станет тоньше 18 сантиметров, кататься запретят. Скорее всего, это произойдёт в конце февраля.

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