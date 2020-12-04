Европейское космическое агентство займётся уборкой орбитального мусора

Европейское космическое агентство подписало контракт стоимостью 86 миллионов евро с швейцарским стартапом ClearSpace SA. В рамках сделки компания запустит корабль, который займётся уборкой космического мусора на орбите Земли.

Вокруг планеты летает более миллиона объектов. Есть очень много маленьких, размером в сантиметр.

[Йохан-Дитрих Вернер, директор ЕКА]:

«Эти маленькие объекты уже опасны. Но ещё большая опасность исходит от крупных объектов, таких как старые спутники, ступени ракет, а также адаптеры. Это очень острая космическая проблема. И поскольку космос теперь стал инфраструктурой, мы должны поддерживать там чистоту».

И если ничего не предпринимать, то ситуация будет только ухудшаться.

[Рольф Денсинг, сотрудник ЕКА]:

«У нас на орбите примерно 5800 спутников. А такие люди как Илон Маск хотят запустить ещё тысячи спутников. Поэтому в ближайшее время их количество на орбите умножится. И нам нужно найти пути и средства для решения проблемы мусора».

В ходе первой миссии космический аппарат швейцарской компании захватит объект весом более 100 килограммов. Это адаптер системы разделения спутников Vespa. Он летает на орбите уже семь лет. Для захвата планируют использовать роботизированный манипулятор, напоминающий щупальца.

[Мюриэль-Ришар Нока, соучредитель компании ClearSpace SA]:

«Если захватывать сетью и промахнуться, результат будет плохим. Понадобятся вторая сеть и вторая попытка, но тогда придётся ловить не только объект, но и упущенную сеть. Если мы увидим проблему во время захвата щупальцами, то можем приостановить операцию, всё проверить и отрепетировать движения».

Запуск корабля-мусорщика запланирован на 2025 год. Если операция пройдёт успешно, то в следующий раз с орбиты удалят сразу несколько объектов.

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