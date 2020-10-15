Учёные воссоздали финиковую пальму библейских времён

Эта с виду неприметная пальма – хранительница древней истории. Она родом ещё из библейских времён. Израильским..

Эта с виду неприметная пальма – хранительница древней истории. Она родом ещё из библейских времён. Израильским ботаникам удалось вырастить её из семян, найденных при археологических раскопках. Радиоуглеродный анализ остатков кожуры проросших косточек показал, что они относятся к периоду с IV века до нашей эры по II век нашей эры.

Всходы получили в 2014 году из шести косточек. Среди них было это женское дерево, которое назвали Анна. Далее потребовалось ещё шесть лет, прежде чем оно зацвело. Сейчас же пробуют долгожданный урожай фиников.

[Элейн Соловей, ботаник]:

«Мы собрали 111 фиников. Они на самом деле очень хороши. Они немного подсушенные, поскольку растут в пустыне. Их надо держать в холодильнике. Но в то время холодильников не было. У фиников медовое послевкусие. Они очень аппетитные и довольно большие. Каждый плод весом около 18 граммов».

Восстановить древнюю культуру решили ещё в 2005 году. Тогда ботаникам Института экологических исследований Аравы удалось прорастить одну косточку. Но дерево оказалось мужским, не дающим плоды.

В среднем семена растений сохраняют всхожесть около десяти лет. Уникальную живучесть древних пальм объясняют тем, что они выживали в экстремальных условиях пустыни. Кроме того, более двух тысяч лет косточки находились в сухой пещере.

[Дэвид Лерер, ботаник]:

«Мы живем в очень засушливом регионе. Здесь выпадает менее 2,5 сантиметров осадков в год. Местные животные и растения уникальны: они приспособились к этим условиям».

В Иудее этот сорт крупных медовых фиников был очень популярен. Им торговали в Средиземноморье и Средней Азии.

Однако когда Иудея оказалась под властью Римской империи, став одной из её провинций, знаменитые финиковые рощи начали уничтожать. Считалось, что сорт безвозвратно потерян.

Теперь учёные намерены вернуть иудейский финик в сельскохозяйственную индустрию Израиля: создать плантацию мужских и женских пальм.

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