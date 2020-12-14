Производство бусин в Венецианской лагуне могут добавить в список ЮНЕСКО

Будущая стеклянная бусина, пронзённая медным стержнем, медленно обрастает новыми деталями. Технология сложная, и включает работу с другими материалами, такими как золото и серебро.

Некоторым стержням, которые используются для изготовления бусин в городе Мурано в Венецианской лагуне, – сотни лет. Это местная традиция. Её упоминали ещё в эпоху Древнего Рима.

В начале XIX века местные женщины часто сами делали бусины, чтобы помогать семье с заработком. Обычно стекло плавили прямо на кухне.

Теперь в этой местности работают сотни мастеров. Некоторые – в одиночку. У некоторых есть большие фабрики. На обучение уходят годы.

[Алессия Фуга, мастерица]:

«Пару лет назад у меня был китайский студент, и мы посмотрели заметки об очень старой китайской традиции обработки стекла, которая была почти утрачена в пользу крупномасштабного производства копий техники Мурано. Мне кажется, очень глупо потерять культурное наследие исключительно ради финансовой выгоды».

14 декабря ЮНЕСКО начала онлайн-заседание, чтобы пополнить свой список нематериального культурного наследия. И местные производители надеются, что традиция производства бусин в него войдёт. Они считают, что это поможет защитить ремесло.

Стоимость бусинок сильно варьируется и зависит не только от времени, затраченного на изготовление, но и от типа стекла, которому могут быть сотни лет.

Среднюю бусину с небольшим количеством украшений можно купить за десять долларов, а более сложная бусина с вкраплениями золота может стоить сотни долларов.

[Алессандро Моретти, владелец фабрики бусин]:

«К сожалению, те, кто не знаком с традициями или ремеслом, кто не знает о простой бусине или о том, что за ней стоит, смотрят только на стоимость. И это наносит нам ущерб, потому что многие дилеры работают с минимальными затратами, игнорируя качество».

Заседание ЮНЕСКО продлится до 19 декабря.

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