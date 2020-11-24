Бурно цветущие пуансеттии привнесли дух Рождества в Мексику

Мексика погрузилась в рождественскую атмосферу. Здесь бурно цветут пуансеттии. Эти растения называют «Рождественской звездой» из-за формы прицветников, а также потому, что они распускаются в праздничный сезон.

Цветочный рынок в Мехико уже полон пуансеттий, и продавцы с нетерпением ждут покупателей.

[Карла Саласар, флорист]:

«Мы любим пуансеттию. Хотя это сезонный товар, но покупателям он очень нравится. Люди любят пуансеттию несмотря на то, что она цветёт всего три или четыре месяца. Придите в любой дом или офис, там будут стоять эти цветы».

В этом году пандемия накладывает отпечаток на всё, но продавцы надеются, что рынок не закроют перед рождественскими праздниками.

Пуансеттии также носят название молочай красивейший. Они растут в Центральной Америке и тропической Мексике. Цветок стали называть пуансеттией в честь ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсетта. В 1825 году он привёз в США первый молочай красивейший. Ботаник также выращивал эти цветы в своих теплицах в Южной Каролине.

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