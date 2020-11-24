Бурно цветущие пуансеттии привнесли дух Рождества в Мексику
Мексика погрузилась в рождественскую атмосферу. Здесь бурно цветут пуансеттии. Эти растения называют «Рождественской звездой» из-за формы..
Дата загрузки: 2020-11-26
Цветочный рынок в Мехико уже полон пуансеттий, и продавцы с нетерпением ждут покупателей.
[Карла Саласар, флорист]:
«Мы любим пуансеттию. Хотя это сезонный товар, но покупателям он очень нравится. Люди любят пуансеттию несмотря на то, что она цветёт всего три или четыре месяца. Придите в любой дом или офис, там будут стоять эти цветы».
В этом году пандемия накладывает отпечаток на всё, но продавцы надеются, что рынок не закроют перед рождественскими праздниками.
Пуансеттии также носят название молочай красивейший. Они растут в Центральной Америке и тропической Мексике. Цветок стали называть пуансеттией в честь ботаника и первого американского посла в Мексике Джоэла Робертса Пойнсетта. В 1825 году он привёз в США первый молочай красивейший. Ботаник также выращивал эти цветы в своих теплицах в Южной Каролине.
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