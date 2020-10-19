Гонконгская бабушка Вон рассказала, что пережила в заключении в Китае

Эту седовласую женщину в Гонконге хорошо знают. Продемократическую активистку прозвали бабушкой Вон. Известной она стала в..

Эту седовласую женщину в Гонконге хорошо знают. Продемократическую активистку прозвали бабушкой Вон. Известной она стала в прошлом году, поскольку её часто видели на улицах с британским флагом. Однако в августе прошлого года 64-летняя женщина неожиданно исчезла.

Теперь же бабушка Вон вернулась и рассказала, где была. По её словам, 14 августа 2019 года её задержала китайская полиция, когда она пыталась попасть в свой дом в городе Шэньчжэнь. Это крупный населённый пункт на юго-востоке Китая, который связывает Китай с Гонконгом.

Потом, по словам женщины, её полтора месяца держали в заключении. Там она подвергалась жестокому обращению. Так, её держали в камере площадью около 20 квадратных метров, где было более 25 человек. Почти каждый день её допрашивали о протестах в Гонконге.

[Александра Вон, активистка]:«Я навсегда запомню условия, в которых жила в центре заключения. Это было самое страшное время в моей жизни. Раньше я с такими ужасами никогда не сталкивалась».

Вон говорит, что после освобождения китайские власти отправили её в провинцию Шаньси. Там она пять дней провела в так называемом патриотическом лагере, где её идеологически обрабатывали. Затем её около года пугали судом, который в итоге так и не состоялся. В этот период она жила в своём доме, и туда часто наведывалась полиция.

[Александра Вон, активистка]:«Я не понимала, какое преступление совершила. Я не участвовала ни в одном протесте на материковом Китае. Я также никогда не вступала ни в какую политическую партию или общественную организацию».

В итоге женщина добилась возвращения в Гонконг. Перед СМИ она выступила сразу после выхода из 14-дневного карантина.

Вон призвала Администрацию Гонконга освободить 12 активистов, которых перехватили в море в августе этого года, когда они пытались бежать на Тайвань. Она говорит, что с ними, возможно, обращаются ещё хуже, чем с ней.

Обстановка в Гонконге для продемократических активистов усугубилась после того, как власти КНР приняли в этом автономном районе закон о нацбезопасности. Он позволяет китайской полиции напрямую арестовывать любого по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами.

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