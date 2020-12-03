«Настоящую Мулан» отправили в тюрьму в Гонконге на 10 месяцев

Эту продемократическую активистку Гонконга называют «настоящей Мулан». В среду 23-летнюю Агнес Чоу отправили в тюрьму на..

Эту продемократическую активистку Гонконга называют «настоящей Мулан». В среду 23-летнюю Агнес Чоу отправили в тюрьму на 10 месяцев, обвинив её в участии в незаконном собрании во время прошлогодних антиправительственных протестов.

Наряду с ней приговор вынесли ещё одному ведущему активисту – Джошуа Вонгу. Ему дали 13 с половиной месяцев тюрьмы.

Чоу ведёт активную общественную деятельность с 15 лет. У неё много сторонников среди молодёжи.

Во время «Революции зонтиков» в 2014 году она была одним из лидеров выступлений, добиваясь введения в бывшей британской колонии свободных выборов.

Позже Чоу возглавила продемократическое движение Гонконга вместе с активистами Джошуа Вонгом и Натаном Лау.

В 2016 году они основали партию Demosisto, целью которой было провести референдум по вопросу самоопределения Гонконга.

Однако эту политическую силу пришлось распустить сразу после того, как Пекин ввёл в автономном регионе противоречивый закон о нацбезопасности. Он подразумевает длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения, в частности, за сепаратизм.

Amnesty International уже выразила серьёзную обеспокоенность в связи с заключением активистов в рамках нового закона.

[Мин Лам, представитель AI в Гонконге]:

«Этот закон даёт полиции право запрещать марши или собрания из соображений национальной безопасности, общественной безопасности или по другим причинам. На фоне этого закона мы боимся, что предлог национальной безопасности будут использовать, чтобы запрещать собрания, мирные собрания и марши и таким образом лишать людей Гонконга их свободы выражения».

В 2018 году Агнес Чоу выдвигалась в члены Законодательного собрания Гонконга на дополнительных выборах. Однако её кандидатуру заблокировали из-за положений её партии.

Чоу довольно популярна в социальных сетях. На её канал на YouTube подписано более 325 тысяч человек.

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