80-летний британец отправился в плавание на лодке, чтобы собрать деньги для хосписа
Капитан Томас Мур стал примером ещё для одного сердобольного британца. 80-летний бывший военный Майкл Стэнли решил..
Дата загрузки: 2020-10-21
Капитан Томас Мур стал примером ещё для одного сердобольного британца. 80-летний бывший военный Майкл Стэнли решил собрать деньги для хосписа. Он построил лодку и обязался проплыть 160 километров в обмен на пожертвования.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: