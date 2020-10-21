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80-летний британец отправился в плавание на лодке, чтобы собрать деньги для хосписа

80-летний британец отправился в плавание на лодке, чтобы собрать деньги для хосписа

Капитан Томас Мур стал примером ещё для одного сердобольного британца. 80-летний бывший военный Майкл Стэнли решил..

Дата загрузки: 2020-10-21

Капитан Томас Мур стал примером ещё для одного сердобольного британца. 80-летний бывший военный Майкл Стэнли решил собрать деньги для хосписа. Он построил лодку и обязался проплыть 160 километров в обмен на пожертвования.
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