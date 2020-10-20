Во Франции отдают дань памяти убитому учителю истории

В городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем люди несут цветы к зданию местной школы. Три дня назад здесь..

[местная жительница]:

«Это отвратительно, это немыслимо… То, что такое происходит в наши дни, просто непостижимо. В это невозможно поверить, это ошеломляет». [Бахла, ученик убитого преподавателя]:

«Он наш учитель и заслуживает того, чтобы мы отдали ему дань памяти. Надеюсь, это будет на национальном уровне».

В городке Конфлан-Сент-Онорин под Парижем люди несут цветы к зданию местной школы. Три дня назад здесь произошло жестокое убийство. Преподаватель истории и географии Сэмюэль Пати был обезглавлен 18-летним мужчиной средь бела дня. Преступника застрелила полиция. Им оказался этнический чеченец, родившийся в Москве.

Следователи считают, что теракт связан с профессиональной деятельностью 47-летнего Пати. В начале октября на уроке, посвящённом свободе слова, он демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Потом начал получать угрозы от некоторых родителей своих учеников, на что пожаловался в полицию.

Убийство возмутило французскую общественность. Масштабные акции прошли во многих городах Франции.

[местный житель]:

«Это не Франция. Франция не такая. <…> Здесь женщины одеваются так, как хотят; здесь мы можем говорить то, что нам нравится. Вы можете сказать мне, что хотите, и я – вам. У нас здесь так. Во Франции именно такие порядки, нравится вам это или нет».

Минуту молчания провели и в Европейском парламенте.

[Давид Сассоли, президент Европарламента]:

«С терроризмом лучше всего бороться через образование, просвещение, в которое Самюэль Пати верил и претворял на практике – в доброжелательной и критической манере, открыто для общества, с призывом к диалогу и осведомлённости».

Французская полиция начала операцию против исламистского движения. Возбуждено несколько десятков уголовных дел, задержано более 10 человек.

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