Мужчина встретился с братом, о существовании которого не знал 51 год

Дэвид Сталл, сержант полиции округа Ориндж в Калифорнии, в 51 год решил пройти тестирование ДНК. Дело в том, что Дэвида в младенчестве усыновили, и он хотел узнать о своих биологических родителях и предрасположенности к заболеваниям.

После анализа выяснилось, что у Дэвида есть сводный брат Эрик Рейнольдс, офицер полиции в Бойнтон-Бич во Флориде. Дэвид написал письмо 49-летнему Эрику. Вскоре братья встретились в доме Дэвида. «Это было потрясающе, волнующе и немного грустно одновременно», – сказал Эрик. Мужчины с удивлением обнаружили не только внешнее сходство, но и одинаковый выбор карьеры.