Телеканал NTD

Мужчина встретился с братом, о существовании которого не знал 51 год

Мужчина встретился с братом, о существовании которого не знал 51 год
Мужчина встретился с братом, о существовании которого не знал 51 год

Дэвид Сталл, сержант полиции округа Ориндж в Калифорнии, в 51 год решил пройти тестирование ДНК. Дело в том, что Дэвида в младенчестве усыновили, и он хотел узнать о своих биологических родителях и предрасположенности к заболеваниям.

После анализа выяснилось, что у Дэвида есть сводный брат Эрик Рейнольдс, офицер полиции в Бойнтон-Бич во Флориде. Дэвид написал письмо 49-летнему Эрику. Вскоре братья встретились в доме Дэвида. «Это было потрясающе, волнующе и немного грустно одновременно», – сказал Эрик. Мужчины с удивлением обнаружили не только внешнее сходство, но и одинаковый выбор карьеры.

«Мы оба скоро уйдем на пенсию. У нас будет много времени, чтобы наверстать упущенное. Теперь у меня есть брат, с которым я могу поговорить и кому можно доверять, как братьям и копам. Это здорово!», – сказал Эрик.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...