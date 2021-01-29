Выжившая в Холокосте узнала своё имя по старинной фотографии

Лия Небенцаль была ещё младенцем, когда нацисты убили её родителей в оккупированной Польше. Её спас местный..

Лия Небенцаль была ещё младенцем, когда нацисты убили её родителей в оккупированной Польше. Её спас местный священник.

[Лия Небенцаль, выжившая в Холокосте]:

«Польский полицейский взял меня и положил на железнодорожные пути, а потом побежал к священнику исповедаться в том, что сделал. Священник сказал ему: «Скорей беги и принеси её мне». Там было недалеко, поэтому он успел. Священник передал меня в приют, в который приходили местные бездетные жители и брали приёмных детей. Вот как в 9 месяцев меня взяли в бездетную семью».

Лия выросла в христианской семье. А своё настоящее имя узнала по старинной фотографии.

[Лия Небенцаль, выжившая в Холокосте]:

«Эту фотографию моя мать отправила своей матери, которая меня не видела. Она подписала её от моего имени: «Сувенир с войны моим любимым дедушке и бабушке. Лия Хершман». Так я узнала имя, которое мне дали родители. Это единственный источник».

Эта фотография стала частью онлайн-выставки, которую к Международному дню памяти жертв Холокоста подготовил израильский музей «Яд ва-Шем».

Это ещё одно памятное фото.

[Лия Небенцаль, выжившая в Холокосте]:

«На этой фотографии сзади ничего не написано. Но я не сомневаюсь, что это я маленькая. А женщина, которая меня держит, – это, наверное, моя мама. Но это не точно, потому что подписи нет».

Лия Небенцаль теперь живёт в Израиле. Она говорит, что, по её мнению, коронавирус – это предупреждение людям от Бога.

[Лия Небенцаль, выжившая в Холокосте]:

«Нам нужно объединиться и отбросить ненависть и осуждение. Заменить их на настоящую любовь и надежду, веру в то, что всё будет хорошо. Мы не знаем, что произойдёт в будущем, поэтому есть только «здесь» и «сейчас». Мы должны извлечь из этого максимум пользы. Это то, что я говорю своим детям, внукам и правнукам: нужно держаться вместе и дарить любовь».

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