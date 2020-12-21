Маски для лица – популярный подарок на Рождество

Рождество уже близко. Но здесь в Лондоне сверкают не только праздничные украшения. В одном из магазинов..

Рождество уже близко. Но здесь в Лондоне сверкают не только праздничные украшения. В одном из магазинов можно увидеть сверкающие маски для лица, которые в 2020 году превратились не только в основное средство защиты, но и в модный аксессуар.

Более тысячи независимых дизайнеров представили здесь свои вариации. Цена варьируется от 20 до почти 135 долларов. Не удивительно, что маски теперь тоже покупают в качестве рождественских подарков.

[Наталия Худзяк, сотрудница супермаркета]:

«Думаю, это самый простой способ заполнить рождественский носок. Также это хорошее дополнение к большому подарку. Мы вдохновляем людей покупать продукцию у мелких производителей, чтобы поддерживать их бизнес».

Некоторые маски украшены кристаллами Сваровски. Некоторые – блёстками и вышивкой.

[Наталия Худзяк, сотрудница супермаркета]:

«В начале пандемии предложение было очень ограничено. Все носили одинаковые маски. Теперь предложений просто уйма, есть очень стильные маски».

Некоторые дизайнеры стали делать маски из обрезков, сокращая объём отходов производства. А некоторые, например, лондонский дизайнер Аманда Райли, вдохновляют делать более персональные подарки. То есть производить маски самостоятельно.

По её мнению, этот аксессуар можно делать из старых вещей и бижутерии. Она даже разместила на Youtube видеообучение.

[Аманда Райли, дизайнер]:

«Так здорово резать старую одежду и создавать что-то новое. Но, если серьёзно, нужно задуматься о наших потребительских привычках».

Согласно опросам, более пятой части британцев планируют покупать маски в качестве подарка друзьям или родственникам.

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