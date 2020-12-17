Первая за 400 лет: переселённые бобры построили плотину в Сомерсете

В английском графстве Сомерсет на территории географической области Эксмур появилась первая за 400 лет бобровая плотина...

В английском графстве Сомерсет на территории географической области Эксмур появилась первая за 400 лет бобровая плотина. Этих грызунов привезли сюда из Шотландии в январе.

Сначала животные только обгладывали деревья и никакого интереса к строительству не проявляли. Однако недавно лесничие увидели запруду.

[Джек Сайвитер, лесничий]:

«Я был немного удивлен, поскольку первое, что заметил, увидев плотину, – это объём работы, проделанной бобрами за относительно короткое время. Он просто феноменальный».

Процесс строительства плотины зафиксировали камеры-ловушки. Бобры выбрали для запруды слияние двух ручьёв.

[Джек Сайвитер, лесничий]:

«Это удивительно. Появилась часть экосистемы, которой здесь не было. У нас есть пруды с искусственными сооружениями, которые сдерживают воду. Но бобровые плотины с проходами создают полноценную среду обитания для животных. Такого давно не было».

Теперь специалисты ждут, когда здесь появится больше насекомых, лягушек и птиц.

В Великобритании, за исключением Шотландии, из-за чрезмерной охоты бобры исчезли в дикой природе 400 лет назад. В 2013 году их обнаружили в графстве Девон. Также этих грызунов заселили в Глостершире. В будущем их планируют реинтродуцировать и в других графствах.

Бобры увеличивают площадь болотистых угодий. Благодаря этому появляется больше рыбы, насекомых, птиц и водяных крыс.

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