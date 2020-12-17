Первая за 400 лет: переселённые бобры построили плотину в Сомерсете
В английском графстве Сомерсет на территории географической области Эксмур появилась первая за 400 лет бобровая плотина...
Дата загрузки: 2020-12-17
Сначала животные только обгладывали деревья и никакого интереса к строительству не проявляли. Однако недавно лесничие увидели запруду.
[Джек Сайвитер, лесничий]:
«Я был немного удивлен, поскольку первое, что заметил, увидев плотину, – это объём работы, проделанной бобрами за относительно короткое время. Он просто феноменальный».
Процесс строительства плотины зафиксировали камеры-ловушки. Бобры выбрали для запруды слияние двух ручьёв.
[Джек Сайвитер, лесничий]:
«Это удивительно. Появилась часть экосистемы, которой здесь не было. У нас есть пруды с искусственными сооружениями, которые сдерживают воду. Но бобровые плотины с проходами создают полноценную среду обитания для животных. Такого давно не было».
Теперь специалисты ждут, когда здесь появится больше насекомых, лягушек и птиц.
В Великобритании, за исключением Шотландии, из-за чрезмерной охоты бобры исчезли в дикой природе 400 лет назад. В 2013 году их обнаружили в графстве Девон. Также этих грызунов заселили в Глостершире. В будущем их планируют реинтродуцировать и в других графствах.
Бобры увеличивают площадь болотистых угодий. Благодаря этому появляется больше рыбы, насекомых, птиц и водяных крыс.
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