В Чили и Аргентине наблюдали солнечное затмение
Единственное в этом году полное солнечное затмение смогли наблюдать в южной части Атлантического и Тихого океанов,..
Дата загрузки: 2020-12-15
В Чили более сотни тысяч туристов устремились в города Пукон и Вильяррика, расположенные на берегах одноимённого озера, а также в посёлки на побережье Тихого океана.
Беспрепятственно наблюдать затмение помешала погода – было туманно и облачно, моросил дождь. Впрочем, впечатлений это не испортило.
Примерно в час дня по местному времени регион погрузился во тьму. Полная фаза затмения длилась чуть больше двух минут.
[житель Вильяррики]:
«Это было очень странно. Вдруг всё потемнело, потом вдруг снова посветлело. Единственный минус – облака. Мы не смогли увидеть, как солнце скрылось за луной».
[житель Вильяррики]:
«Имел возможность наблюдать затмение в прошлом году в Инкауаси, но сегодняшнее было совсем иным. Невообразимые ощущения! Это не описать словами, очень впечатляющий момент, очень зрелищно. Несмотря на дождь, это несомненно стоило того».
Солнечное затмение – это когда Луна оказывается между Солнцем и Землёй. Такое бывает редко и может наблюдаться в любой точке земного шара.
Это уже Аргентина. В Буэнос-Айресе затмение было видно частично.
[житель Буэнос-Айреса]:
«Мы ощутили похолодание и частичное потемнение. Затмение было не таким явным, поскольку было частичным, здесь не темнело полностью. Но было интересно».
[жительница Буэнос-Айреса]:
«Это было в час тридцать две минуты дня. По-моему, упала температура, стало более ветрено и не так шумно».
Специалисты советуют не смотреть затмение невооружёнными глазами. Нужны солнцезащитные очки со специальными фильтрами.
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