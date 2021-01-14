В России начнётся регистрация третьей вакцины от коронавируса

Московский научно-исследовательский центр им. Чумакова готовится зарегистрировать вакцину от коронавируса. Документы в Минздрав подадут в феврале...

Московский научно-исследовательский центр им. Чумакова готовится зарегистрировать вакцину от коронавируса. Документы в Минздрав подадут в феврале.

У препарата пока нет названия. Известно, что это инактивированная вакцина. Она представляет собой убитые частицы вируса, которые заставляют организм вырабатывать антитела.

[Константин Чернов, заместитель гендиректора центра им. Чумакова]:

«Мы для нашей вакцины вынуждены были дождаться момента, когда вирус попал на нашу территорию, когда наши специалисты смогли поработать в клиниках, где находились реальные больные, собрать более 200 образцов этих вирусов, здесь с ними поработать: описать, охарактеризовать».

Сейчас вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний, которая покажет эффективность препарата. В первом этапе исследований участвовали 200 добровольцев.

[Константин Чернов, заместитель гендиректора центра им. Чумакова]:

«Исследования пока не закончены. Пока что мы видим только результаты по безопасности. Никаких побочных эффектов, которые могли бы не просто предотвратить использование, а даже потребовать корректировки какой-то, в протоколе клинических исследований пока что не отмечено».

Инактивированные вакцины нужно хранить при температуре от двух до восьми градусов. Это упрощает транспортировку.

[Константин Чернов, заместитель гендиректора центра им. Чумакова]:

«У нас есть опыт в поставке, например, вакцины против жёлтой лихорадки по контрактам с ЮНИСЕФ. Эта вакцина используется в странах Африки, в странах Латинской Америки. Технология эта отработана, и соответственно вакцина может быть доставлена туда, куда не сможет доехать такая вот высокотехнологичная».

Третью фазу исследований планируют начать в феврале. Она продлится три-четыре месяца. Участвовать в ней будут три тысячи добровольцев.

В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В декабре началась масштабная иммунизация населения. По данным фонда РФПИ, вакциной «Спутник V» привито уже полтора миллиона человек.

Между тем президент Владимир Путин распорядился провести массовую вакцинацию. Её обещают начать уже на днях.

В России в общей сложности выявили три с половиной миллиона случаев COVID-19, умерли более 63 тысяч человек.

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