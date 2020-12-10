Великобритания призвала людей с аллергией отказаться от вакцины Pfizer-BioNTech

Вакцина от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech может вызывать аллергическую реакцию и анафилаксию. К такому выводу пришёл медицинский..

Вакцина от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech может вызывать аллергическую реакцию и анафилаксию. К такому выводу пришёл медицинский регулятор Великобритании после начала массовой вакцинации населения. В связи с этим он уже издал предупреждение: людям с аллергией на медикаменты или еду от этой прививки стоит отказаться.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании сообщает, что после начала вакцинации поступило два сообщения об анафилактической реакции и одно – об аллергической реакции.

Глава Управления Джун Рейн в своём заявлении написал: «Любой, у которого в прошлом наблюдалась анафилактическая реакция на прививки, лекарства или еду, не должен делать прививку Pfizer-BioNTech».

При этом он отметил: «У большинства людей анафилаксии не будет. Преимущества в защите людей против COVID-19 превосходят риски… Можете быть абсолютно уверены, что эта вакцина отвечает строгим стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным Управлением по контролю лекарственных средств».

Анафилаксия – это чрезмерная реакция иммунной системы организма, которую описывают как серьёзную, а иногда – угрожающую жизни человека.

Компании Pfizer и BioNTech уже объявили, что поддерживают расследование в связи с побочными эффектами.

На прошлой неделе Великобритания стала первой в мире страной, которая утвердила вакцину от COVID-19 американской и немецкой компаний. Регуляторы США и ЕС пока решение по ней не приняли.

Тем временем, в Великобритании под массовую вакцинацию в первую очередь определили самые уязвимые группы, включая пожилых, а также работников домов престарелых и медиков.

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