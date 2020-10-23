Премию им. Сахарова присудили белорусской оппозиции

Европейский парламент объявил лауреата Премии «За свободу мысли» имени Сахарова. В этом году им стала демократическая..

Европейский парламент объявил лауреата Премии «За свободу мысли» имени Сахарова. В этом году им стала демократическая оппозиция Беларуси.

Таким образом законодательный орган ЕС выразил поддержку антиправительственному движению в стране, которое активизировалось после президентских выборов в августе. На них, по данным ЦИК, большинство голосов получил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако оппозиция и западные страны назвали результаты сфальсифицированными.

[Давид Сассоли, председатель Европейского парламента]:

«Для меня большая честь сообщить вам, что на конференции глав (политических фракций в Европарламенте) было решено наградить Премией Сахарова за свободу мысли демократическую оппозицию Беларуси, представленную Координационным советом и инициативой смелых женщин».

В список лауреатов Европарламент включил 10 оппозиционных фигур Беларуси. Среди них главный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, а также лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года писательница и журналистка Светлана Алексиевич.

После выборов в Беларуси каждые выходные по улицам Минска проходили десятки тысяч протестующих. Они призывали президента, который у власти уже 26 лет, уйти в отставку.

ЕС, Великобритания, Канада и США обвиняют белорусского президента в применении чрезмерной силы в отношении демонстрантов, а также в незаконных арестах и заключении оппозиционеров.

Размер Премии Сахарова составляет 50 тысяч евро. Её назвали в честь советского общественного деятеля, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова, который также был физиком-теоретиком и одним из создателей водородной бомбы.

В число лауреатов прошлых лет вошли демократическая оппозиция Венесуэлы, уйгурский диссидент Ильхам Тохти, а также иракские правозащитницы и жертвы насилия Ламийя Аджи Башар и Надия Мурад.

Европейский парламент учредил премию в 1988 году.

Короткая ссылка на эту страницу: