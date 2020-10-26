Поможет ли панцирь жука сделать стройматериалы крепче

Панцирь этого жука может выдержать стук птичьего клюва, удар лапы животного и даже вес автомобиля Toyota..

Панцирь этого жука может выдержать стук птичьего клюва, удар лапы животного и даже вес автомобиля Toyota Camry.

Теперь же учёные исследуют это насекомое под названием дьявольский броненосный жук в надежде, что это поможет создавать более прочные стройматериалы.

Первые результаты опубликовали в журнале Nature. Исследователи говорят, что панцирь жука состоит из слоёв, которые стыкуются узором, напоминающим зубья пилы.

Как выяснилось, он может выдержать давление, почти в 40 тысяч раз превышающее вес насекомого. Это как, например, если бы 90-килограммовый мужчина выдержал бы вес в 3,5 миллиона килограммов.

[Макс Баркли, эксперт по жукам]:

«На самом деле, сохранять их очень сложно, поскольку очень сложно проткнуть их иголкой. Нужно буквально просверливать его стоматологической дрелью. Это большая проблема».

Учёные использовали электронный микроскоп и компьютерную томографию, чтобы изучить скелет жука.

[Боюй Чэнь, исследователь жуков]:

«Итак, эти жуки не только сильны, но и могут расплющивать своё тело, чтобы попадать в трещины коры дерева и высасывать его сок. Когда по нему проезжает машина, он, вероятно, может сплющиться и восстановиться».

Исследователи надеются, что жук поможет им совершить прорыв не только в строительстве, но и в других областях, например, в автомобильной и авиационной отраслях.

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